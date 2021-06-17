В Одесской области по морю пронесся гигантский смерч

Над Черным морем пронёсся смерч

В Одесской области в четверг, 17 июня, заметили смерч - стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска, сообщает Telegram-канал Одесса Info.

На завтра в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.

На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море. На видео также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.

По данным Гидрометцентра, завтра в Одесской области также будет дождливая погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +24 до + 26 градусов.

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