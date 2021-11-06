Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом / Нацполиция

Жуткая автомобильная авария произошла около двух часов ночи субботы, 6 ноября, на трассе М-14 вблизи села Шевченково под Николаевом – там столкнулись две легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате очень сильного удара в ДТП погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.

"В результате ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разных степеней тяжести и были госпитализированы. 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался", — сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте ДТП работают следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.

Кто виноват в смертельной аварии и как она произошла, пока расследуют.

Уголовное производство было начато по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Ранее в Тернопольской области пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.

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