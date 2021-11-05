"С ужасом жду": виновницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву могут освободить досрочно

Елена Зайцева в зале суда / УНИАН

Вскоре на свободу может выйти осужденная виновница резонансного ДТП в 2017 году в Харькове Елена Зайцева.

Это может произойти, если она подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв половину назначенного срока, рассказала потерпевшая по делу Оксана Евтеева в эфире 1+1.

Она не исключила, что виновники ДТП после того, как отсидят по пять лет (половину назначенного срока — ред. ), обратятся с ходатайством об условно-досрочном увольнении.

"В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако... Конечно, я с ужасом жду, что может быть", — отметила Евтеева.

Добавим, что за совершение смертельной аварии оба ее участника — Елена Зайцева и Геннадий Дронов — были приговорены к 10 годам лишения свободы.

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Смертельное ДТП в Харькове

В 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар.

В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений.

Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.

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