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В Киеве таксист Uber потерял сознание, авто с пассажиркой врезалось в дерево

15 ноября 2021, 09:45
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Смертельная авария произошла на улице Елены Телиги. Неуправляемый автомобиль перелетел через бордюр тротуара, протаранил столб электропередач и дерево.

Таксист потерял сознание и влетел в дерево/ скриншот facebook.com/operativeukr

Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП - водителю автомобиля KIA, который работал в службе такси Uber, стало плохо. Он потерял сознание за рулем. В результате транспортное средство отбросило на обочину. В это время в салоне находилась пассажирка.

Авария произошла на улице Елены Телиги, сообщает Киев оперативный в Facebook.

Неуправляемый автомобиль перелетел через бордюр тротуара, протаранил столб электропередач и дерево.

Очнувшись после ДТП, пассажирка сразу вызвала скорую. Но прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть водителя.

На месте ДТП две бригады скорой медицинской помощи, спасатели ГосЧС и следственно-оперативная группа Нацполиции.

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Обстоятельства и причины смертельного ДТП будут выяснять правоохранители.

Как сообщал Главред, 15 июля водитель столичного троллейбуса умер прямо за рулем. Он успел остановить транспорт. Инцидент произошел на перекрестке улиц Мостицкой и Вышгородской.

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