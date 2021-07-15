Мучительная жара и никакого кондиционера: в Киеве водитель троллейбуса умер прямо за рулем

Водителя спасти не удалось / коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, водитель столичного троллейбуса умер прямо за рулем. Инцидент произошел на перекрестке улиц Мостицкой и Вышгородской. Во время движения водителю троллейбуса стало плохо. Он успел остановить транспорт.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели КАРС и начали реанимацию, сообщает dtp.kiev.ua. Через несколько минут подключились медики "скорой". Ещё через полчаса констатировали биологическую смерть

Как рассказали в КАРС, водитель остановился и потерял сознание, спасатели начали проводить реанимационные действия – массаж сердца и искусственное дыхание, передает Обозреватель. Прибывшие медики также пытались помочь водителю, в частности вкололи адреналин и использовали аппарат для дефибрилляции.

Точная причина смерти водителя пока не известна, однако в комментариях в соцсетях жители столицы утверждают, что сердце водителя могло не выдержать жары. Отметим, что погибший управлял троллейбусом ЛАЗ, построенном в 2008 году, и который закупался без кондиционера.

А меж тем Украину вторую неделю не покидает сильная жара. В Киеве 15 июля температура воздуха составляет +31...+33, а течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украина сейчас – одна из самых жарких стран в Европе.