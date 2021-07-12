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Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка

12 июля 2021, 16:44
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11 человек из пострадавшего в ДТП под Борисполем автомобиля Volkswagen Golf были госпитализированы в местные больницы. Пятеро обошлись без травм.

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Под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка / скриншот из видео

На Киевщине близ города Борисполь произошла смертельная автомобильная авария. Детали сообщили в Национальной полиции Киевской области в комментарии для ТСН.

33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек – девять из них сидели в багажнике. Семеро из них – дети.

Трагедия произошла в Бориспольском районе на трассе "Мартусовка - Процив". Большая компания с детьми возвращалась с отдыха в соседнее село. В небольшой автомобиль уместилось 16 человек, из них 9 человек был в багажнике.

"Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родители не придерживались правил безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административные протоколы", - спикер Нацполиции по Киевщине Ирина Пряшникова.

В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Два человека погибли на месте – один взрослый и один ребенок (девочка 7 лет).

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"В авто было 16 человек. Шестеро получили тяжелые травмы и сейчас госпитализированы, у них политравмы и черепно-мозговые. Стало известно, что погибли водитель и его пасынок. В целом в багажнике авто сидели семеро детей", − добавили в полиции.

11 человек из этого автомобиля были госпитализированы в местные больницы. Пятерых после оказания медицинской помощи отпустили, у остальных диагностированы более серьезные травмы, два человека – в реанимации.

Как отметили копы, первые результаты анализов рассказали - водитель 1988 года рождения был пьян.

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Напомним, ранее в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло смертельное ДТП. Фура вылетела на встречную полосу, столкнулась с автомобилем и загорелась.

По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.

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