Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

В Херсоне пикап сбил мопед, на котором ехали школьники / Фото prm

В Херсоне в четверг днем, 3 июня, на перекрестке улиц Запорожская и Василия Стуса пикап Toyota Tundra сбил мопед Honda Dio, на котором ехали два мальчика в возрасте 15 лет – ученики 9 класса одной из местных школ.

В результате ДТП в Херсоне школьники получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области.

По предварительным сведениям, авария случилась из-за того, что водитель мопеда во время поворота на перекрестке налево не предоставил приоритет в движении пикапу, который ехал прямо.

В Нацполиции добавили, что за рулем пикапа находился 48-летний мужчина. Водители пикапа и мопеда сдали анализы на наличие алкоголя в крови. Результаты анализов ожидаются. В ведомстве отметили, что на вид водители казались трезвыми.

После аварии начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате которого причинено тяжелое телесное повреждение.

В полиции также опубликовали фотографию с места ДТП. На снимке видно, что машина раздавила мопед.

В Херсоне авто сбило мопед, на котором ехали школьники / hr.npu.gov.ua

Читайте такжеВозле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимацииНапомним, в Украине за нарушение правила дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло тяжелое телесное повреждение, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Также за нарушение этого закона на несколько лет могут запретить водить транспортные средства.

Справка. В украинском государстве мототранспортом можно управлять только тем, кому исполнилось 16 лет. Для управления таким транспортом нужно окончить курсы, сдать экзамены в сервисном центре Министерства внутренних дел и получить права.