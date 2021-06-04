УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

4 июня 2021, 16:25

Серьезная авария в Херсоне произошла в четверг, сообщили в полиции.

В Херсоне пикап сбил мопед, на котором ехали дети
В Херсоне пикап сбил мопед, на котором ехали школьники / Фото prm

В Херсоне в четверг днем, 3 июня, на перекрестке улиц Запорожская и Василия Стуса пикап Toyota Tundra сбил мопед Honda Dio, на котором ехали два мальчика в возрасте 15 лет – ученики 9 класса одной из местных школ.

В результате ДТП в Херсоне школьники получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области.

По предварительным сведениям, авария случилась из-за того, что водитель мопеда во время поворота на перекрестке налево не предоставил приоритет в движении пикапу, который ехал прямо.

В Нацполиции добавили, что за рулем пикапа находился 48-летний мужчина. Водители пикапа и мопеда сдали анализы на наличие алкоголя в крови. Результаты анализов ожидаются. В ведомстве отметили, что на вид водители казались трезвыми.

После аварии начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате которого причинено тяжелое телесное повреждение.

В полиции также опубликовали фотографию с места ДТП. На снимке видно, что машина раздавила мопед.

В Херсоне машина сбила мопед, на котором ехали дети
В Херсоне авто сбило мопед, на котором ехали школьники / hr.npu.gov.ua

Читайте такжеВозле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимацииНапомним, в Украине за нарушение правила дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло тяжелое телесное повреждение, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Также за нарушение этого закона на несколько лет могут запретить водить транспортные средства.

Справка. В украинском государстве мототранспортом можно управлять только тем, кому исполнилось 16 лет. Для управления таким транспортом нужно окончить курсы, сдать экзамены в сервисном центре Министерства внутренних дел и получить права.

новости Херсона
Сейчас вы просматриваете новость «Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специиПротив рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в УкраинеЛето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине Капитуляция Москвы: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силеКапитуляция Москвы: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в УкраинеПенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине

Последние новости

17:47

Новая почта запустила обновленный трекинг посылок: как им пользоваться

17:41

Настя Ивлеева без белья пришла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги Видео

17:14

Евросоюз объявил полную воздушную блокаду самолетам из Беларуси Видео

17:02

Дети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопада Видео

Реклама
17:01

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

16:35

Представлен Galaxy A22 – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

16:34

В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 пришлось выкинуть

16:25

Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

16:23

Главред Nexta отреагировал на заявления Протасевича в интервью на госТВ Беларуси Видео

16:04

Людмила Барбир в эксклюзивном красном платье удивила красотой на фестивале "Молодость"

16:02

Ребров окончательно ушел из Ференцвароша Видео

15:44

Смартфоны Google "научатся" новому режиму ночной съёмки

15:39

Фронтвумен Go-A отреагировала на слухи о романе с вокалистом Maneskin

15:28

Первая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом Видео

14:47

В магазине PlayStation началась распродажа с огромными скидками Видео

14:44

Пяти нардепам грозят санкции СНБО: СМИ узнали, за что Видео

14:44

В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена по Украине Видео

14:28

Мать - местная, отец - примат: в Анголе нашли "сына шимпанзе и женщины" Видео

14:26

Стало известно, у кого пенсии в Украине выросли на 50 тысяч и кого коснется новая индексация Видео

Реклама
14:18

В релизном трейлере Chivalry 2 показали эпичные средневековые сражения Видео

14:16

Звезда Звездных войн сыграет в фильме Джон Уик 4

14:05

В Кремле назвали главную помеху для встречи Зеленского с Путиным Видео

13:49

Куда украинцам можно будет уехать с паспортами вакцинации - ответ МИД Видео

13:45

Возле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации Фото

13:38

"Лукашенко будет больно": Кулеба ответил на приглашение боевиков "ЛНР" в Минск Видео

13:37

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

13:23

Вся линейка смартфонов iPhone 13 представлена на качественных рендерах Фото

13:15

На побережье Черного моря появились опасные тигровые комары: как выглядят

13:12

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

13:10

Создатели случайно засветили дату выхода шоу Голос країни 2022

13:03

Будут решать проблемы в регионах: при ОП запустили Конгресс местных и региональных властей

13:02

Утопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно Видео

12:55

У Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервью Видео

12:47

Атака с воздуха: в Киеве вороны нападают на прохожих Видео

12:44

Иван Федорко досье

12:28

Доживут не все: что скрывает законопроект о повышении пенсионного возраста в Украине

12:25

Google презентовала удешевлённые Pixel Buds – тот же дизайн, но ценник вдвое ниже Видео

11:55

Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною"

11:49

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

Реклама
11:46

Народный артист Украины Николай Завгородний умер от осложнений после коронавируса

11:45

Канонада и столб дыма: в Сербии гремят мощные взрывы на складах боеприпасов Видео

11:44

Воды по окна, люди рыдают: появилось видео, что натворила погода в Мариуполе Видео

11:38

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

11:18

В Ассоциации назвали нерыночной цену газа для тепловиков

11:14

Анфиса Чехова обвинила в домогательствах продюсера с работы

11:06

У сына Януковича нашли бизнес с элитной недвижимостью в Москве - расследование Видео

10:37

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

10:29

"Смертельное нарушение": раскрыты новые подробности гибели школьника в водопаде Видео

10:20

Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять