ДТП в Херсоне. Маршрутка с пассажирами протаранила столб, в больницу попали 8 человек

Во вторник утром, 31 октября в Херсоне в результате наезда маршрутного такси на электрическую опору в медицинские учреждения были доставлены 8 пассажиров автобуса, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области.

"Сегодня около 8:30 в "центра 102" полиции Херсонщины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Херсоне. Мужчина рассказал, что на перекрестке пр-та Ушакова и ул. Ильи Кулика пассажирский автобус совершил наезд на электроопору. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, работники следственного управления областного главка полиции и наряды патрульной полиции", — сказано в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что водитель маршрутного такси, поворачивая с ул. Ильи Кулика на пр-т Ушакова, не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на троллейбусную электроопору. На момент ДТП в салоне автобуса находились около 30 пассажиров. По словам 54-летнего водителя, во время движения его подрезал неизвестный легковой автомобиль.

С места происшествия каретой "скорой помощи" в приемное отделение Херсонской областной больницы с телесными повреждениями были доставлены 5 человек. Позже в больницу Днепровского района обратились еще три пассажира автобуса.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления — ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на Тернопольщине фургон на встречке протаранил фуру: есть погибшие, в том числе младенец.

Фото: hr.npu.gov.ua.