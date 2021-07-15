Самые жаркие дни лета: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 июля

Жарче всего сегодня будет на Востоке страны - на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
Погода в Украине в четверг, 15 июля, будет очень жаркой. Очень высокая температура воздуха продержится до 18 июля - синоптики говорят, что это будут самые жаркие дни лета 2021.
Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +33...+35 градусов. Самую жаркую погоду прогнозируют на Востоке страны - на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
В большинстве других областей температура воздуха составит +32...+34 градуса. Лишь на Закарпатье будет немного прохладнее - около +29.
В большинстве регионов будет солнечно и сухо. На Западе страны возможны дожди с грозами.
Погода в Киеве сегодня также будет очень жаркой. Температура воздуха +31...+33. День в столице ожидается сухой и солнечный.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украина сейчас – одна из самых жарких стран в Европе. Ветер ожидается слабый – 3-8 метров в секунду. По ее прогнозу, серьезных дождей в четверг в Украине не будет из-за антициклона. Однако в некоторых областях есть вероятность локальных ливней - это Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская.
Прогноз погоды в городах Украины на 15 июля:
- Ужгород – +29...+31
- Львов – +32...+34
- Ивано-Франковск – +32...+34
- Тернополь – +32...+34
- Черновцы – +32...+34
- Хмельницкий – +32...+34
- Луцк – +32...+34
- Ровно – +32...+34
- Житомир – +32...+34
- Винница – +32...+34
- Одесса – +32...+34
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +32...+34
- Черкассы – +32...+34
- Чернигов – +31...+33
- Сумы – +31...+33
- Полтава – +32...+34
- Днепр – +32...+34
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +33...+35
- Луганск – +33...+35
- Харьков – +33...+35
- Киев – +31...+33
Как сообщал Главред, в Украину возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России.
Читайте такжеСиноптики рассказали, когда Украину покинет адская жараВ течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем жара спадет.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40.