Самые жаркие дни лета: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 июля

Погода в Киеве сегодня также будет очень жаркой / Reuters

Погода в Украине в четверг, 15 июля, будет очень жаркой. Очень высокая температура воздуха продержится до 18 июля - синоптики говорят, что это будут самые жаркие дни лета 2021.

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +33...+35 градусов. Самую жаркую погоду прогнозируют на Востоке страны - на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

В большинстве других областей температура воздуха составит +32...+34 градуса. Лишь на Закарпатье будет немного прохладнее - около +29.

В большинстве регионов будет солнечно и сухо. На Западе страны возможны дожди с грозами.

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Погода в Киеве сегодня также будет очень жаркой. Температура воздуха +31...+33. День в столице ожидается сухой и солнечный.

Погода в Украине 15 июля 2021 / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украина сейчас – одна из самых жарких стран в Европе. Ветер ожидается слабый – 3-8 метров в секунду. По ее прогнозу, серьезных дождей в четверг в Украине не будет из-за антициклона. Однако в некоторых областях есть вероятность локальных ливней - это Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская.

Прогноз погоды в городах Украины на 15 июля:

Ужгород – +29...+31

Львов – +32...+34

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – +32...+34

Черновцы – +32...+34

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +32...+34

Ровно – +32...+34

Житомир – +32...+34

Винница – +32...+34

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +31...+33

Сумы – +31...+33

Полтава – +32...+34

Днепр – +32...+34

Запорожье – +31...+33

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +31...+33

Как сообщал Главред, в Украину возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда Украину покинет адская жараВ течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем жара спадет.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40.