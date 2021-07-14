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Плавиться будет даже асфальт: Украину завтра атакует самая опасная жара за все лето

14 июля 2021, 17:27
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15-го июля ожидается сухая горячая погода, осадков в стране не будет.

Погода
Украину атакует опасная погода 15 июля / pixabay

Погода в Украине в четверг принесет невероятную жару. По прогнозу синоптиков, в эпицентре лета наша страна станет одной из самых горячих в Европе.

"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха в середине июля, в середине лета - 15 июля - составит у нас +30 +35 градусов", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Согласно погодным картам, жарче завтра будет разве что в Афинах - здесь будет аж +37.

При этом дождей в Украине серьезных не видно завтра. Разве что на западе есть вероятность гроз.

"В Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней", - добавила синоптик.

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Также маленький островок влаги кратко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

По словам синоптика, жара начнет постепенно ослабевать с 20-го июля. Сначала - на западе Украины, далее - на других территориях. А на востоке и юге жарче будет дольше.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17-го июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть центра", - считает Диденко.

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В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32 +34, местами до +35 градусов.

Синоптики ресурса meteoprog.ua прогнозируют, что столицу жара покинет во вторник, 20 июля.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

В Украину возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России. В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели.

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