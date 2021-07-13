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"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине

13 июля 2021, 17:56
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Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.

Погода на 14 июля
Погода в Украине юудет опасной / pixabay

Погода в Украине в среду, 14 июля будет опасной, солнечной и жаркой. По прогнозу синоптиков, осадков ни в одной из областей не прогнозируют.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют температура воздуха ночью + 18...+22 градуса. Зато днем в большинстве областей столбики термометров будут достигать + 31...+35 градусов.

В Киеве будет сухо и жарко – +31...+33 градуса.

Специалисты прогнозируют, что такая жара продлится в Украине еще минимум до конца недели.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 июля

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  • Ужгород – + 33...+35
  • Львов – + 32...+34
  • Ивано-Франковск – +32...+34
  • Тернополь – + 31...+33
  • Черновцы – + 31...+32
  • Хмельницкий – +31...+33
  • Луцк – +32...+34
  • Ровно – + 32...+34
  • Житомир – +32...+34
  • Винница – + 32...+34
  • Одесса – + 31...+33
  • Николаев – + 32...+34
  • Херсон – + 32...+34
  • Симферополь – + 31...+33
  • Кропивницкий – +32...+34
  • Черкассы – + 32...+34
  • Чернигов – + 31...+33
  • Сумы – + 31...+33
  • Полтава – + 32...+34
  • Днепр – + 32...+34
  • Запорожье – + 31...+33
  • Донецк – + 31...+33
  • Луганск – + 32...+34
  • Харьков – + 33...+35
  • Киев – + 31...+33

Как рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.

Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом.

"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила Адаменко.

По прогнозу Адаменко, "встреча" антициклона и западного фронта грозит погодными явлениями на грани экстремальных.

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"В принципе, дожди – это хорошо, но встреча области высокого атмосферного давления и атмосферного фронта с низким давлением всегда чревата грозами, градом. Например, 11 июля в Карпатах выпал град", – пояснила она, передает Обозреватель.

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Синоптики ресурса meteoprog.ua составили подробный прогноз погоды на две недели.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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