"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине

Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.
Погода в Украине в среду, 14 июля будет опасной, солнечной и жаркой. По прогнозу синоптиков, осадков ни в одной из областей не прогнозируют.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют температура воздуха ночью + 18...+22 градуса. Зато днем в большинстве областей столбики термометров будут достигать + 31...+35 градусов.
В Киеве будет сухо и жарко – +31...+33 градуса.
Специалисты прогнозируют, что такая жара продлится в Украине еще минимум до конца недели.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 июля
- Ужгород – + 33...+35
- Львов – + 32...+34
- Ивано-Франковск – +32...+34
- Тернополь – + 31...+33
- Черновцы – + 31...+32
- Хмельницкий – +31...+33
- Луцк – +32...+34
- Ровно – + 32...+34
- Житомир – +32...+34
- Винница – + 32...+34
- Одесса – + 31...+33
- Николаев – + 32...+34
- Херсон – + 32...+34
- Симферополь – + 31...+33
- Кропивницкий – +32...+34
- Черкассы – + 32...+34
- Чернигов – + 31...+33
- Сумы – + 31...+33
- Полтава – + 32...+34
- Днепр – + 32...+34
- Запорожье – + 31...+33
- Донецк – + 31...+33
- Луганск – + 32...+34
- Харьков – + 33...+35
- Киев – + 31...+33
Как рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.
Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом.
"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила Адаменко.
По прогнозу Адаменко, "встреча" антициклона и западного фронта грозит погодными явлениями на грани экстремальных.
Читайте такжеПриметы на 14 июля: что нельзя делать
"В принципе, дожди – это хорошо, но встреча области высокого атмосферного давления и атмосферного фронта с низким давлением всегда чревата грозами, градом. Например, 11 июля в Карпатах выпал град", – пояснила она, передает Обозреватель.
Читайте такжеУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать
Синоптики ресурса meteoprog.ua составили подробный прогноз погоды на две недели.
Прогноз погоды до конца лета 2021
Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.