Синоптики рассказали, когда в Украину придет резкое похолодание

Погода в Украине резко изменится / pixabay

Погода в Украине вскоре изменится с приходом дождей. Синоптики прогнозируют снижение температуры местами до +25 градусов.

Но пока украинцам придется потерпеть жару, которая усилится еще больше.

Снижение до +25 +28 градусов и дожди с грозами ожидаются уже 19-20 июля. На запад атмосферный фронт и свежесть придут немного раньше - уже 16-17 июля, а до востока и юго-востока прохлада доберется попозже - 22-23-го числа.

До этого времени будет жарко и даже очень жарко, особенно в юго-восточных и восточных областях - до +34 градусов.

Более терпимые температуры (около +30) ожидаются на западе и юго-западной части страны.

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Что касается осадков, то на следующей неделе вероятность дождя наиболее вероятна на западе и севере, на остальной территории - в основном жарко и сухо.

Как прогнозируют синоптики, значительно ослабление жары в Украине начнется с 19-20 июля.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.