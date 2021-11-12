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5-летний мальчик чудом выжил в жуткой аварии и просит увидеть маму: детали ДТП на Тернопольщине

12 ноября 2021, 14:14
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В трагическом ДТП погибли родители ребенка.

В ДТП в Тернопольской области погибли супруги / Нацполиция

В Тернопольской области 11 ноября простились с супругами, погибшими в смертельном ДТП вблизи г. Бережаны. Их 5-летний сын, который также находился в авто, но выжил, пока не знает о смерти родителей.

С мальчиком в больнице находится его тетя Мария Штепована, сообщает ternopoliany.te.ua.

Мальчик ничего не знает о смерти родителей

Женщина рассказала, что Аллу и Владимира, погибших в ДТП, уже похоронили. А 5-летний Назарчик, которого удалось спасти, находится в больнице.

"Назарчик не знает, что родителей нет, он думает, что они в другой больнице, ведь во время аварии он все время был в сознании. Позавчера был очень в эмоциональном состоянии – все время кричал, что хочет маму", – говорит Мария Штепована.

Ребенку уже провели одну операцию

Тетя мальчика рассказала, что у ребенка много травм. Также медики должны решить, нужно ли мальчику еще одно хирургическое вмешательство. Однако ребенок уже сейчас интересуется тем, где его родители.

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Читайте также"После удара лбом, выкатывалась из машины в огне": Лидия Таран едва уцелела в ужасном ДТП"Он узнает, но никого к себе не допускает, он всю ночь кричал, что хочет мамы, мы сказали, что мама и папа в другой больнице. Спрашивает меня, "он мертв", и тут же сам отвечает, что жив, но "папа и мама исчезли", - рассказала женщина.

Погибшей матери мальчика было 42 года, его отцу 48. У обоих от первых браков есть дети: 16-летний и 7-летний сыновья. Мария Штепована заявила, что планирует усыновить 5-летнего мальчика и 16-летнего сына Аллы от первого брака.

Напомним, трагическое ДТП произошло 8 ноября. В аварии погибли супруги, а их пятилетний сын в тяжелом состоянии находится в реанимации. Тогда нетрезвый 43-летний водитель автомобиля Skoda Yeti выехал на встречную и врезался в Daewoo Lanos, в котором ехали муж, жена и их 5-летний сын.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП ребенок
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