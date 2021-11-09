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Под Тернополем пьяный водитель убил целую семью

9 ноября 2021, 16:47

У водителя в крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя.

ДТП
ДТП под Тернополем / Нацполиция

В Тернопольской области 8 ноября случилось страшное смертельное ДТП. В аварии погибли супруги, а их пятилетний сын в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как сообщает Нацполиция Тернопольской области, ДТП произошло из-за того, что нетрезвый 43-летний водитель автомобиля Skoda Yeti выехал на встречную и врезался в Daewoo Lanos, в котором ехали муж, жена и их 5-летний сын.

"Супруги погибли на месте аварии. Их 5-летнего сына служебным авто доставили в больницу патрульные, которые первыми приехали на место ДТП", - говорится в сообщении.

От удара мальчика отбросило на панель у лобового стекла. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

У водителя в крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя.

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Ему инкриминируют ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал Главред, 24 октября в Одессе произошло смертельное ДТП. 37-летний житель Одесского района на Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок. В результате, 10-летний мальчик умер.

28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

В среду, 3 ноября, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии.

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