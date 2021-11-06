Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

Александр Оганьян спас водителя маршрутки / МВ

В Мелитополе Запорожской области водителю маршрутки стало плохо во время движения транспорта. Еще миг – и ее бы вынесло на встречную полосу. Избежать ДТП удалось благодаря 17-летнему пассажиру.

Как сообщает местное издание МВ, инцидент произошел в четверг, 4 ноября. Одному из водителей маршрутки стало плохо, и он потерял управление над автомобилем. Машина стала съезжать на встречную полосу на оживленном проспекте.

Спасти пассажиров попытался 17-летний местный житель Александр Оганьян.

"Я из конца салона добежал до водительского сиденья, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", — рассказал он.

Дальше парень вызвал полицию и скорую помощь и до приезда спецслужб вместе с еще несколькими пассажирами оказывал водителю помощь.

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"Водителя трясло, мы придерживали ему челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии", — сказал он.

Журналисты также решили узнать, умеет ли парень водить авто и откуда он знает о правилах спасения людей. Как оказалось, Оганьян как раз учится вождению, а тренинги по оказанию помощи проходил на базе мелитопольской организации Пласта, членом которой он является уже второй год.

Ранее сообщалось, жуткая автомобильная авария произошла около двух часов ночи субботы, 6 ноября, на трассе М-14 вблизи села Шевченково под Николаевом – там столкнулись две легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате очень сильного удара в ДТП погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.

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