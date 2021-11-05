50-70 гривен ежемесячно: потерявшая в ДТП с Зайцевой мужа и сестру получает мизерные компенсации

Пострадавшая в ДПТ с Зайцевой назвала сумму компенсации / коллаж Главред

Потерпевшим резонансного ДТП в Харькове от Елены Зайцевой и Геннадия Дронова приходят мизерные суммы возмещения.

Оксана Евтеева, потерявшая в аварии мужа и сестру, в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на власть" рассказала, что ежемесячные зачисления на банковский счет, приходящие от Зайцевой и Дронова, составляют несколько десятков гривен.

"Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное", — отметила потерпевшая.

Оксане еще и "повезло" - другие потерпевшие получают еще меньше

Ранее Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, назвала выплаты от Зайцевой издевкой.

Читайте также"С ужасом жду": виновницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву могут освободить досрочно"Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты — по 30, по 40 гривен. Не регулярно, каждые два-три месяца. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен", — рассказала женщина.

ДТП с Зайцевой

Трагическая авария произошла в Харькове, в 2017 году. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.

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