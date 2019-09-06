"Я хуже квартиру снимала в Киеве": в сети показали роскошные условия VIP-тюрьмы Зайцевой

6 сентября 2019, 13:18

Украинцы возмутились тому, что помещения колонии выглядят лучше, чем многие больницы и квартиры.

В сети показали условия исправительных центров - это комната для свиданий/ facebook.com/adkvsu

Виновница смертельного ДТП в ​​Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79.

В Государственной уголовно-исполнительной службе показали фото условий содержания в колонии.

В ГУИС отметили, что Зайцеву направили в Покровский исправительный центр - единственный в Украине с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности.

"Об условиях содержания осужденной Зайцевой О.А. сообщаем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов", - сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что фото предоставлены из исправительных колоний: Качановской ИК-54, Приазовской ИК-107, Каменской ВК-34 и Мелитопольсткой ИК-144.

На фото видно, что для заключенных предоставлены все комфортные условия для жизни: комфортабельные комнаты, санузлы с хорошим ремонтом, стиральные машины, кухня со всем необходимым оборудованием.

  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu
  • Государственная уголовно-исполнительная служба показала условия исправительных центров facebook.com/adkvsu

В сети возмутились таким шикарным условиям, отметив, что помещения колонии выглядят лучше, чем многие больницы и квартиры.

"А детские больницы видели?", "Я в общаге НАУ жил, когда учился. Считай пятерку строгача отмотал", "Почему о человечности вы говорите о тех, кто убил, в данном случае, задавил несколько человек. Наказание должно быть таким, чтобы она до конца дней каялась, а не курортные номера с ремонтом. А средства, правильно многие говорят, на ремонты больниц, школ и детских садов", "Санаторий", "Я хуже квартиру снимала в Киеве, чем тут. Охренеть исправляемся... Так пятилетками исправляться можно", - возмущались в сети.

Но нашлись и те, кто считает, что заключенных стоит держать в человеческих условиях, чтобы им было легче адаптироваться.

"Какие все комментарии злые... Если бы в Украине все тюрьмы были бы хотя бы такими, то преступников было бы меньше. Как человек может исправиться если его содержат в не человеческих условиях. Почему совсем не думают об перевоспитание, почему только о какой-то животной мести?", - считает Ирина Коновалова.

Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о смертельном ДТП Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.

Напомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.

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ДТП Харьков Елена Зайцева новости Украины
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