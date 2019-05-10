Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит пять лет условно

10 мая 2019, 09:29

Фигурантка ДТП Елена Зайцева специально затягивает время.

Зайцева
Зайцева / УНИАН

В деле резонансного смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2018 года на улице Сумской в Харькове, пока не поставили точку. Елена Зайцева попросила в апелляции новый приговор — пять лет, но с отбыванием срока условно, сообщает Сегодня.

По информации, в настоящее время Зайцева изучает 13 томов дела, с которыми не успела ознакомиться за год судебных разбирательств с момента аварии, что задерживает рассмотрение апелляции второго участника аварии Геннадия Дронова.

А недавно стало известно, что защита Елены Зайцевой просит изменить вердикт.

"Смягчить Зайцевой наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. А также применить требования ст. 75, 76 ("Освобождение от отбывания наказания с испытанием" и "Обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием". — Ред.) — освободить ее от основного наказания с определением испытательного срока на рассмотрение суда. В переводе на человеческий язык — это пять лет условно", — объяснила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Адвокат подчеркнула, что условный срок могут допустить лишь при согласии потерпевших. Также Матвеева уточнила, что Зайцева по гражданским искам просит применить долевой порядок взыскания вместо солидарного: с Зайцевой — 30%, а возмещение 70% суммы возложить на Дронова.

По словам Матвеевой, в отношении Дронова ничего нового не появилось: он и его защита считают его невиновным, просят приговор отменить, а производство закрыть.

Следует отметить, что потерпевшие таким поворотом дела возмущены.

Как ранее сообщалось, Киевский суд города Харькова вынес приговор виновникам кровавого ДТП в Харькове, которое 18 октября 2017 года унесло жизни 6 человек. Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к 10 к годам тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. 

Также ранее фигурантка ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, Елена Зайцева "искренне раскаялась", признала все иски и готова понести наказание.

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ДТП Харьков Елена Зайцева Геннадий Дронов
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