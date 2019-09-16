Зайцева № 2: в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов

В полиции уточняют, что девушка за рулем кабриолета была трезвой / Фото hk.npu.gov.ua

Ночью 15 сентября в Харькове произошло серьезное ДТП. На улице Сумской, где два года назад ныне осужденная Елена Зайцева вылетела на тротуар и насмерть сбила шестерых людей, снова похожая ситуация. К счастью, обошлось без летальных случаев.

Автомобиль Audi TT сбил на тротуаре четверых пешеходов. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба полиции области, водитель иномарки не справилась с управлением. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.

В полиции уточняют, что девушка за рулем кабриолета была трезвой.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, в 2017 году в Харькове на улице Сумской произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.