Суд оштрафовал 16-летнего виновника смертельной ДТП в Харькове

Парня наказали за езду без прав с превышением скорости.
Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт по делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем. Сейчас Николай Харьковский также фигурирует в деле о смертельном ДТП
По статье 122 ("нарушение скоростных ограничений") Николая Харьковского приговорили к штрафу в 340 гривен, а по ст. 126 КУоАП ("управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права") - к штрафу в 3400 гривен, пишет Newsroom.
Читайте такжеМама боится приехать, а папа не вакцинированный: виновник ДТП в Харькове не может сдать анализ кровиВ обоих случаях суд избрал максимальную сумму штрафа. Всего несовершеннолетнему водителю предстоит заплатить 3400 гривен.
Напомним, ДТП произошло во вторник, 26 октября, около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. Автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости, врезался в машину марки Chevrolet Aveo - 16-летний подросток за рулем внедорожника пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.
В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.
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