"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации

Сестра пострадавшего в аварии в Харькове не подтвердила информацию о том, что ее брат готов давать показания / ua.depositphotos.com

Сестра одного из пострадавших в аварии на Одесской в Харькове Мария Кожокина сказала, что у ее семьи нет претензий и обид в отношении 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем автомобиля марки Infinity, столкнувшегося с Chevrolet, из-за чего погиб один человек, а трое людей получили серьезные травмы. Как утверждает девушка, ее семья испытывает к Харьковскому только жалость.

В своем Instagram-аккаунте 16-летняя девушка заявила о том, что ее брат уже пришел в сознании, но "он ничего не помнит, как и что было". При этом согласно ее словам, информация о готовности брата давать показания "частично ложная".

Также она сказала, что ее семья испытывает к Харьковскому "только жалость", поскольку "родители не дали ему правильного воспитания и примера в жизни".

"Он еще по большому счету ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми...Такая у него судьба...Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и дорожить каждой минутой своей жизни", - отметила Кожокина.

Кроме того, она также добавила, что судить Харьковского и принимать решение о его дальнейшей судьбе должны правоохранительные органы.

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Читайте такжеГонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в ХарьковеЧто касается своего брата, девушка сказала, что ему следовало думать, с кем он общается и как проводить свое время.

"Мише, как и всем участникам, (ДТП, - ред.) мозгами надо было думать, с кем общаться, куда ехать и как проводить время", - подчеркнула Кожокина.

Резонансное ДТП в Харькове

В Харькове вечером, 26 октября, произошла резонансная авария: на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль марки Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. Водитель японской иномарки несся на красный сигнал светофора. Выяснилось, что за рулем был 16-летний подросток.

Подростка задержали в порядке 208 статьи УПК Украины. Водителю иномарки Infinity грозит до 8 лет заключения под стражей с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

28 октября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, который находился за рулем в момент аварии. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

На суде Харьковский заявил, что он не помнит момента аварии, а в автомобиле были проблемы с тормозами, о чем "знали на сервисе".