УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации

30 октября 2021, 14:01

16-летня Мария Кожокина сказала, что ее брат пришел в сознание, у парня тяжелая травма головы, и он ничего не помнит.

ДТП
Сестра пострадавшего в аварии в Харькове не подтвердила информацию о том, что ее брат готов давать показания / ua.depositphotos.com

Сестра одного из пострадавших в аварии на Одесской в Харькове Мария Кожокина сказала, что у ее семьи нет претензий и обид в отношении 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем автомобиля марки Infinity, столкнувшегося с Chevrolet, из-за чего погиб один человек, а трое людей получили серьезные травмы. Как утверждает девушка, ее семья испытывает к Харьковскому только жалость.

В своем Instagram-аккаунте 16-летняя девушка заявила о том, что ее брат уже пришел в сознании, но "он ничего не помнит, как и что было". При этом согласно ее словам, информация о готовности брата давать показания "частично ложная".

Также она сказала, что ее семья испытывает к Харьковскому "только жалость", поскольку "родители не дали ему правильного воспитания и примера в жизни".

"Он еще по большому счету ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми...Такая у него судьба...Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и дорожить каждой минутой своей жизни", - отметила Кожокина.

Кроме того, она также добавила, что судить Харьковского и принимать решение о его дальнейшей судьбе должны правоохранительные органы.

Реклама

Читайте такжеГонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в ХарьковеЧто касается своего брата, девушка сказала, что ему следовало думать, с кем он общается и как проводить свое время.

"Мише, как и всем участникам, (ДТП, - ред.) мозгами надо было думать, с кем общаться, куда ехать и как проводить время", - подчеркнула Кожокина.

Резонансное ДТП в Харькове

В Харькове вечером, 26 октября, произошла резонансная авария: на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль марки Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. Водитель японской иномарки несся на красный сигнал светофора. Выяснилось, что за рулем был 16-летний подросток.

Подростка задержали в порядке 208 статьи УПК Украины. Водителю иномарки Infinity грозит до 8 лет заключения под стражей с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

28 октября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому, который находился за рулем в момент аварии. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

На суде Харьковский заявил, что он не помнит момента аварии, а в автомобиле были проблемы с тормозами, о чем "знали на сервисе".

viber
новости Харькова происшествие ДТП в Харькове
Сейчас вы просматриваете новость «"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогнозМощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз Опасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19Опасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19 Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об удареBayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе Энергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в УкраинуЭнергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в Украину Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19
14:02

Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

14:02

Зеленский анонсировал полную реставрацию Одесского художественного музея по программе "Большая стройка"

14:01

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации Видео

14:00

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

13:11

Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

Реклама
12:58

Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Видео

12:44

Пенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре

12:42

В тюрьму на 8 лет: украинцев будут жестко наказывать за подделку ковид-сертификатов Видео

12:40

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

12:22

В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Фото Видео

12:19

"Могилы роют и ночью": потерявший мать из-за COVID-19 одессит показал видео с кладбища города

11:56

Скандал Гвоздевой и Melovin на "Танцях з зірками" не утихает: хореограф сделала еще одно заявление

11:24

Желающие вакцинироваться взяли медиков в заложники: детали скандала в Ивано-Франковске

11:16

Лунный календарь стрижек на неделю 1-7 ноября: удачные дни для новой прически и маникюра

11:08

Во Львове мать оставляла без присмотра голодного и больного 6-летнего ребенка на ночь в гостинице Видео

10:28

"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать Видео

10:19

Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео

10:02

Локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался - Кличко Видео

09:20

Врач рассказал, кто наиболее уязвим к штамму "Дельта": "Болезнь прогрессирует вдвое быстрее"

09:08

Сделал четыре прививки: Савик Шустер "подцепил" коронавирус

Реклама
08:57

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:50

Гороскоп на 30 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или кардинальные перемены Видео

08:45

"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны?": Комаровский высказался о ДТП в Харькове

08:19

Коронавирус в Украине вошел в раж: за сутки зафиксировали еще более 26 тысяч случаев заражения Видео

07:50

"Появится еще один вирус": глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

07:48

Мощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз Видео

07:45

Европейские страны будут вынуждены воровать топливо друг у друга мнение

07:28

"Красная" зона разрослась: в Украине уже 15 областей ужесточили карантин Видео

07:10

Большая война с Украиной обернется крахом режима Путина: у Зеленского сделали предупреждение России Видео

06:28

Чем Украине грозит запрет поставок антрацита из России мнение

05:28

Удар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ Видео

05:02

Трюки психологии: что нужно сделать, чтобы открыть дверь благополучию Видео

03:50

Какие продукты есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми: звездная тренер поделилась секретами

03:25

Топ-3 самых опасных продуктов для кишечника - ответ медика

02:48

Диетолог назвала специи, которые могут спасти от рака

02:23

Ученые нашли парадоксальную пользу зеленого чая в деле продления жизни

01:39

Названо самое вредное блюдо для завтрака Видео

01:16

Самоубийства и паника: врач раскрыл мрачную картину с COVID-пациентами

00:51

Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Видео

29 октября, пятница
23:55

В США рассекретили две версии происхождения коронавируса

Реклама
23:26

"Езжу аккуратно, без метадона": Комаровский заявил, что его могут "грохнуть"

22:59

ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход Видео

22:59

В прокат выйдет эпический фильм "Почему я живой" со звездой "Поймать Кайдаша" и "Киборгов"

22:40

"Дедушка хороший, чинил велосипеды в гараже": на Волыни пожилой мужчина насиловал 7-летнюю сироту Видео

22:25

Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

22:00

Целой семьи не стало в один миг: под Киевом загадочным образом скончались супруги и их дочь Видео

21:56

Молдова продлила контракт с Газпромом: когда начнутся поставки Видео

21:38

В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло Видео

21:19

С лоукоста на шикарный Rolls-Royce: в Борисполе засекли необычного пассажира

20:52

США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять