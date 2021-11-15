В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

В Луцке произошло пьяное смертельное ДТП, погиб священник/ vl.npu.gov.ua

В Луцке произошло смертельное ДТП. Пьяный 23-летний водитель сбил 60-летнего священника Олега Ведмеденко. Мужчине оторвало часть ноги, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти ему жизнь медикам не удалось. Священник скончался на следующий день.

Авария произошла вечером в воскресенье, 14 ноября, на проспекте Василия Моисея в Луцке. 23-летний местный житель, управляя автомобилем Mazda 6, выехал на тротуар и сбил пешехода. В медучреждении водитель прошел алкотест, он показал 1,21 промилле алкоголя, что в шесть раз превышает норму, передает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Пострадавшего доставили в Луцкую городскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и травматической ампутацией трети правой голени. Мужчина скончался в медучреждении утром в понедельник, 15 ноября.

Водителя задержали. Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 УК (нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть).

Водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Реклама

Издание Волынские новости уточняет, что за рулем авто находился 23-летний Роман Савич. В августе прошлого года мужчина использовал слезоточивый баллончик против двух работников муниципального караула, за что попал на скамью подсудимых и получил три года ограничения свободы.

Олег Ведмеденко погиб от травм 15 ноября / Фото zaxid.net

Олег Ведмеденко был основателем библейской школы духовного усовершенствования. Епископ представлял немногочисленную конфессию Украинской независимой апостольской православной церкви. Библейскую школу Ведмеденко создал еще в 1997 году, находясь в церкви УПЦ КП.

В 2006 году его отлучили от церкви из-за несогласия по некоторым богословским вопросам. Синод УПЦ КП признал учение Ведмеденко антиправославным и таким, которое может привести к образованию псевдоправославного сообщества. В частности, одной из причин стала вера епископа в эволюцию разумных существ от неодушевленной материи. Впоследствии Ведмеденко перешел в Украинскую независимую церковь.

Как сообщал Главред, Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП - водителю автомобиля KIA, который работал в службе такси Uber, стало плохо. Он потерял сознание за рулем. В результате транспортное средство отбросило на обочину. В это время в салоне находилась пассажирка.

Читайте также: