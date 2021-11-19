"Cтрашно смотреть": в Польше пара украинцев после жуткого ДТП попала в больницу для бомжей

В Варшаве украинцев сбило авто на тротуаре / ТСН/Marta Woźniak

Двое молодых украинцев пострадали в серьезном ДТП в столице Польши. Парень с девушкой, находясь в Варшаве в гостях у знакомых, гуляли по городу, когда их на бешеной скорости сбило авто.

Виновник аварии 33-летний водитель Mercedes выскочил на тротуар и налетел на людей, рассказал ТСН отец пострадавшего 23-летнего украинца Валерий.

По его словам, у парня оказались серьезные травмы после ДТП. У него сломаны пальцы на руке, перелом 5 ребер, трещины в поясничном отделе. У его подруги оказались ушибы колена, а также перелом пальцев на руке.

"Ее по касательной авто прошло, а сын "поймал" его так, что от удара он отлетел и упал на спину. У него такие синяки на спине, что страшно смотреть", — рассказал отец пострадавшего.

"Семь кругов ада" в польской больнице

Он также описал ситуацию в польской больнице, куда доставили пострадавших. Мужчина говорит, что украинцев привезли в отделение для бездомных. Кроме того, пострадавшие оказались без медицинской помощи несколько часов.

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/ ТСН/Marta Woźniak

Валерий рассказывает, что больница, куда госпитализировали пострадавших, просто ужасная, где они больше 10 часов просидели, пока на них обратили внимание.

"Потом таки наложили гипс, и на этом все. К ним в польской больнице фактически 3 дня никто не подходил. Девушка приехала и рассказывает, что перед наложением гипса ей даже не промыли руку, а так и загипсовали сверху на грязь и кровь. Я, честно говоря, не ожидал такого от европейской медицины", — говорит отец парня.

После пребывания в медучреждениях пострадавшие в ДТП вернулись в Украину и здесь долечиваются. Пострадавшему в ДТП украинцу теперь долго придется лечиться, на работу он выйти не может.

"В выписке из польской больницы написано, что он получил травмы в результате ДТП. В Украине автоматически, когда человек попал в ДТП, передают данные в полицию. У нас в предоставленных документах ни слова о полиции не было. На месте происшествия были только спасатели и скорая. Водитель летел на скорости где-то 100 км/ч. Если бы не оградительные столбы, то мы бы детей хоронили", – добавил Валерий.

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Напомним, в Польше произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля. Как оказалось, его водитель гражданин Украины и находился в нетрезвом состоянии.

Автомобиль двигался по трассе государственного значения, где слетел с дороги в месте строительства нового моста и частично упал в речку.

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