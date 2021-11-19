"Cтрашно смотреть": в Польше пара украинцев после жуткого ДТП попала в больницу для бомжей

После пребывания в медучреждениях пострадавшие в ДТП вернулись в Украину и здесь долечиваются.
Двое молодых украинцев пострадали в серьезном ДТП в столице Польши. Парень с девушкой, находясь в Варшаве в гостях у знакомых, гуляли по городу, когда их на бешеной скорости сбило авто.
Виновник аварии 33-летний водитель Mercedes выскочил на тротуар и налетел на людей, рассказал ТСН отец пострадавшего 23-летнего украинца Валерий.
По его словам, у парня оказались серьезные травмы после ДТП. У него сломаны пальцы на руке, перелом 5 ребер, трещины в поясничном отделе. У его подруги оказались ушибы колена, а также перелом пальцев на руке.
"Ее по касательной авто прошло, а сын "поймал" его так, что от удара он отлетел и упал на спину. У него такие синяки на спине, что страшно смотреть", — рассказал отец пострадавшего.
"Семь кругов ада" в польской больнице
Он также описал ситуацию в польской больнице, куда доставили пострадавших. Мужчина говорит, что украинцев привезли в отделение для бездомных. Кроме того, пострадавшие оказались без медицинской помощи несколько часов.
Валерий рассказывает, что больница, куда госпитализировали пострадавших, просто ужасная, где они больше 10 часов просидели, пока на них обратили внимание.
"Потом таки наложили гипс, и на этом все. К ним в польской больнице фактически 3 дня никто не подходил. Девушка приехала и рассказывает, что перед наложением гипса ей даже не промыли руку, а так и загипсовали сверху на грязь и кровь. Я, честно говоря, не ожидал такого от европейской медицины", — говорит отец парня.
После пребывания в медучреждениях пострадавшие в ДТП вернулись в Украину и здесь долечиваются. Пострадавшему в ДТП украинцу теперь долго придется лечиться, на работу он выйти не может.
"В выписке из польской больницы написано, что он получил травмы в результате ДТП. В Украине автоматически, когда человек попал в ДТП, передают данные в полицию. У нас в предоставленных документах ни слова о полиции не было. На месте происшествия были только спасатели и скорая. Водитель летел на скорости где-то 100 км/ч. Если бы не оградительные столбы, то мы бы детей хоронили", – добавил Валерий.
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Напомним, в Польше произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля. Как оказалось, его водитель гражданин Украины и находился в нетрезвом состоянии.
Автомобиль двигался по трассе государственного значения, где слетел с дороги в месте строительства нового моста и частично упал в речку.
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