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Украинскому заробитчанину в Польше на голову наехало авто

14 ноября 2021, 15:42
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Мужчину с большой кровопотерей доставили в больницу.

Во Вроцлаве авто наехало на голову рабочего из Украины / gazetawroclawska.pl

Жуткий случай произошел в польском Вроцлаве с украинцем. Мужчине, работавшему в канализационном колодце, на голову наехало авто. Его доставили в больницу в сознании, но с большой кровопотерей.

Как пишут местные СМИ, работник находился в люке, а его голова немного выглядывала наружу. В этот момент по дороге ехал автомобиль Volkswagen. Водитель авто не увидел открытый люк и человека в нем, и наехал днищем авто на голову украинца.

В результате гражданин Украины получил глубокую рану головы. Причины и обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители. По предварительной информации, работник должным образом не обозначил место проведения работ.

facebook.com/jaroslaw.jakubczak

Украинцы в Польше: последние новости

  • Пьяного украинца в Польше преследовали пять машин полиции. Патрульные приказали водителю остановиться, однако тот лишь прибавил газу. Украинца смогли "затормозить" только через 8 городов.
  • До этого в Польше, в городе Тарчин, пьяный украинец шокировал полицию – он попал в ДТП, и алкотестер показал 5 промилле алкоголя в его крови. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца – превышение полномочий сотрудниками полиции.

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