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В Польши копы зверски избили до смерти украинца

2 сентября 2021, 18:39

Сначала полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но сегодня появились подробности, свидетельствующие об обратном.

В Польше избили до смерти украинца

В июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Министерство иностранных дел Украины знает о ситуации и контролирует расследование, пишет РБК-Украина.

Сначала полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но сегодня появились подробности, свидетельствующие об обратном. Польская газета Gazeta Wyborcza рассказала о том, что полицейские в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

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Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

"Генконсульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования", - заявил представитель МИД.

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Николенко отметил, что одна из версий польского следствия - превышение полномочий сотрудниками полиции.

"Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидниця, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", - добавил он.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

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