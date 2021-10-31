Убегал и шел на таран: пьяного украинца в Польше преследовали пять машин полиции

Украинца в Польше преследовали пять машин полиции / Policja Lubelska

В Польше снова отличился водитель из Украины. Он за рулем "Мерседеса" убегал от копов через несколько населенных пунктов, а в его поимке участвовали пять машин правоохранителей. Украинца смогли "затормозить" только через 8 городов.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Полицейские заметили авто украинца возле Страмницы, однако тот отказался остановиться для досмотра. Тогда копы вызвали поддержку и начали преследование, сообщает местный ресурс InPoland.

Автомобиль мчался в город Кукин, далее в Страмник, где протаранил авто полиции. Оттуда он двинулся в Бялгород, Щецин и еще три города, а остановили его только в четвертом – Колобжеге, где ему заблокировали движение. Но перед этим он успел повредить еще один автомобиль полиции.

Правоохранители заподозрили, что мужчина был за рулем пьян, однако тот отказался от проверки на алкотестере, поэтому его забрали в больницу для анализа крови.

К счастью, во время происходящего никто из людей не пострадал.

35-летнего гражданина Украины вытащили из авто и сковали в наручники / Местные СМИ

Схожий инцидент с пьяным украинцем

Ранее сообщалось, что в Польше, в городе Тарчин, пьяный украинец шокировал полицию – он попал в ДТП, и алкотестер показал 5 промилле алкоголя в его крови. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

Как пишет Википедия, 4-5 промилле – это полная потеря контроля за поведением, потеря сознания и возможность смерти. У человека теряется чувство равновесия, нарушается ритм дыхания и сердцебиения. Более пяти промилле в крови – это высокий риск общего отравления организма и смерти.