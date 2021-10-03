Такого не снимут в Форсаже: в Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете

В Днепре погоня за автоугонщиком получила неожиданный финал / facebook.com/dnipropolice

В Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от копов и едва не сбил пешехода. Когда спрятаться от стражей порядка на авто оказалось невозможно, гражданин попытался убежать. Но и этого у него не получилось сделать.

Инцидент произошел в Соборном районе города. Там мужчина пытался угнать автомобиль Audi. Когда правоохранители получили информацию о транспортном средстве, они смогли отследить его по камерам "Безпечне місто", сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Патрульным полицейским удалось по городу определить угнанную машину, но мужчина, заметив стражей закона, кинулся убегать. На одной из улиц правоохранители загнали злоумышленника в глухой угол. Тот заехал в один из дворов города на приличной скорости, мог сбить человека, но обошлось без жертв. Поняв, что ему уже не уехать на машине, угонщик оставил транспортное средство и забежал в жилой дом.

Полицейские задержали злоумышленника. У него обнаружили пистолет. / facebook.com/dnipropolice

Мужчина выскочил из авто, забежал в ближайший подъезд на улице Абхазской и позвонил в дверь одной из квартир. Когда хозяева ему открыли, он ворвался в помещение и закрылся в туалете.

"Во время поверхностной проверки у 25-летнего гражданина обнаружили ключи от автомобиля Audi, предмет, похожий на пистолет, удостоверение водителя, которое ему не принадлежит. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия", – добавили в патрульной полиции области.

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Ранее Главред уже писал, что пьяный мужчина в Вышгороде не придумал ничего лучше, чем сесть с пистолетом за руль и уходить от полицейской погони. При этом злоумышленник как минимум восемь раз стрелял в копов – но никого не задел.