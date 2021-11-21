В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами авто

Парень скончался мгновенно / Скриншот

В Киеве на бульваре Перова произошло смертельное ДТП. Парень, якобы убегал от драки, и попал под колеса авто. Он погиб.

Как сообщил Киев Оперативный, группа молодых людей дралась прямо посреди тротуара. Один из участников начал убегать и внезапно выбежал на дорогу, где случайно попал под колеса автомобиля Lexus.

Парень скончался мгновенно. "Скорая" только констатировала его смерть.

От удара автомобиль опрокинуло на крышу.

Детали ДТП выясняют специалисты.

Напомним, во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

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