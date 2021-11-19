ДТП в Харькове: 16-летний Николай Харьковский признал свою вину

Николай Харьковский признал свою вину / скриншот

Обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, которое повлекли смерть человека, 16-летний парень дал показания.

Об этом сегодня в Facebook сообщила юридическая компания "Miller".

"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно Николай Харьковский", – говориться в сообщении.

Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был именно подросток.

Что будет дальше?

Досудебное расследование пока продолжается, говорят в юридической компании.

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"Качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты.Наши адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарийНапомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

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