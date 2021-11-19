УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарий

19 ноября 2021, 16:14
Прослушать новость
Остановить

Женщина намерена вернутся в Украину.

Экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний Николай / скриншот

Мать 16-летнего виновника смертельного ДТП Николая Харьковского впервые дала интервью из Германии. Она рассказала, кому принадлежит автомобиль Инфинити, за рулем которого был подросток.

Мать парня - Марина Дегтяр в эфире "Говорит Украина" заявила, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну права управлять машиной. Женщина рассказала, что забрала второй комплект ключей и документы на авто за границу после того, как ее сын остановили за рулем родительского авто.

Адвокат мамы Николая заверил, что после смертельной аварии на семью посыпались угрозы. Так что мама Николая осталась за границей ради собственной безопасности.

Читайте такжеМама боится приехать, а папа не вакцинированный: виновник ДТП в Харькове не может сдать анализ крови"Я хочу сказать, чтобы не решил суд, мы примем любое решение. Хочу, чтобы закон был один для всех. Пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, выкупить сына – это не так. Николай в СИЗО без телефона и любой техники, более того, я даже не могу передать ему кроссовки. Никаких поблажек у него нет, денег на это у меня тоже нет", - рассказала мать подростка, добавив, что намерена вернутся в Украину.

Тем временем в прокуратуре Харьковской области сообщили, что в момент ДТП за рулем Инфинити был именно Николай Харьковский.

Реклама

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля "Инфинити" находился 16-летний водитель, который имеет статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло 26 октября этого года", - сообщил Дмитрий Чубенко в комментарии "РБК Украина".

ДТП в Харькове

27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Харькова ДТП в Харькове
Сейчас вы просматриваете новость «ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в бедуПриметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в беду Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуПриметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год ТиграГороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советыКак почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуПриметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в беду
16:14

ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарий

15:58

В Харькове пенсионерка упала в магазине и разбила голову: немая реакция продавщицы шокировала сетьВидео

15:44

Путин – не президент для США после 2024 года: в Кремле разразились ответом на инициативу в Конгрессе

15:40

Страховые компании стали больше платить по полисам медстрахования новости компании

15:39

Путин – не президент для США после 2024 года: в Кремле разразились ответом на инициативу в Конгрессе

Реклама
15:39

"Посягает на Крым и Донбасс": у Лаврова снова "пригорело" из-за УкраиныВидео

15:30

Президенту Болгарии в Евросоюзе ответили, кому на самом деле принадлежит Крым

15:10

Бустерная COVID-вакцинация стартует после прививки 60% украинцев - ЛяшкоВидео

15:01

Наглая дипломатия Кремля: почему нервничает Москва и зачем обнародовала дипломатическую перепискумнение

14:54

"Могу быть у тебя первым": во Львове таксист цеплялся к несовершеннолетней пассажирке

14:51

Тысяча от Зеленского: Шмыгаль пояснил, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньгиВидео

14:49

Федору Добронравову повторно не запрещали въезд в Украину - СБУ

14:46

Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

14:41

Обгорело лицо, грудь и сгорели волосы: Хлебникову после пожара удалось узнать только родным

14:39

НКРЭКУ не замечает нарушений требований нормативных актов в деятельности Оператора ГТС - эксперт

14:27

Непривитых назвали "вирусными бомбами": в Европе опасаются пятой волны COVID-19

14:20

Маска лучше всего защищает от распространения COVID-19 – новое исследование ученых

14:04

Ведущая Орла и Решки объявила о беременности

14:03

"Неполный литр - 30 гривен": в Украине цены на молоко бьют новые рекордыВидео

13:49

Расчлененка в Киеве: копы задержали вероятного убийцу, распилившего тело жертвыВидео

Реклама
13:46

В НАТО допустили перемещение американского ядерного оружия ближе к границам УкраиныВидео

13:16

Анастасия Приходько в прозрачном халатике соблазнительно показала свои таланты

13:15

В МИД выдвинули жесткое требование президенту Болгарии после его скандальных слов о Крыме

13:00

Гороскоп на завтра 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманВидео

12:50

"Срывают уроки и рассказывают о Сатане": на Кировоградщине бунтуют невакцинированные учителя

12:43

"Книжный приговор": суд Одессы отправил молодого вора читать Франко и ТолстогоВидео

12:38

Нужно лишь две инъекции 6 раз в год: в Британии одобрили новое лечение ВИЧ

12:35

Ляшко предупредил о новой вспышке коронавируса и назвал срокиВидео

12:32

Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына

12:14

Контракт на 15 лет и транзит газа в обход Украины: глава МИД Венгрии получил от Путина орден ДружбыВидео

12:00

Эти лекарства не помогут: врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы потратили миллиарды

11:54

"Большая стройка" Дороги Единства М-30 финиширует сразу в 8 областях

11:49

"97% госпитализированных – невакцинированы": врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию

11:47

Одетая только в пену Злата Огневич соблазнительно позировала в ванной

11:33

"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытиеВидео

11:31

Первый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео

11:12

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

11:09

"Крым – российский": президент Болгарии заявил о неэффективности санкций против РФВидео

11:07

От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила: что известно о горе-матери из Кривого РогаВидео

10:59

"Вирус постоянно мутирует": Голубовская объяснила проблему коллективного иммунитета от COVID-19Видео

Реклама
10:50

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

10:43

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение

10:38

В Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожаетВидео

10:37

"Cтрашно смотреть": в Польше пара украинцев после жуткого ДТП попала в больницу для бомжей

10:26

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров попробует на вкус смертоносный яд кураре

10:23

"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": в Ровенской области от COVID-19 умерла 20-летняя беременнаяВидео

09:47

Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в МосквеВидео

09:39

Пожар унес жизни сразу 4-х детей: детали и фото с места жуткой трагедии на Хмельнитчине

09:16

Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и ливеньВидео

08:57

Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять