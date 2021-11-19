ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарий

Экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний Николай / скриншот

Мать 16-летнего виновника смертельного ДТП Николая Харьковского впервые дала интервью из Германии. Она рассказала, кому принадлежит автомобиль Инфинити, за рулем которого был подросток.

Мать парня - Марина Дегтяр в эфире "Говорит Украина" заявила, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну права управлять машиной. Женщина рассказала, что забрала второй комплект ключей и документы на авто за границу после того, как ее сын остановили за рулем родительского авто.

Адвокат мамы Николая заверил, что после смертельной аварии на семью посыпались угрозы. Так что мама Николая осталась за границей ради собственной безопасности.

Читайте такжеМама боится приехать, а папа не вакцинированный: виновник ДТП в Харькове не может сдать анализ крови"Я хочу сказать, чтобы не решил суд, мы примем любое решение. Хочу, чтобы закон был один для всех. Пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, выкупить сына – это не так. Николай в СИЗО без телефона и любой техники, более того, я даже не могу передать ему кроссовки. Никаких поблажек у него нет, денег на это у меня тоже нет", - рассказала мать подростка, добавив, что намерена вернутся в Украину.

Тем временем в прокуратуре Харьковской области сообщили, что в момент ДТП за рулем Инфинити был именно Николай Харьковский.

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"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля "Инфинити" находился 16-летний водитель, который имеет статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло 26 октября этого года", - сообщил Дмитрий Чубенко в комментарии "РБК Украина".

ДТП в Харькове

27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

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