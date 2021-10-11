На Полтавщине по дороге в Киев перевернулся автобус с людьми, много пострадавших / Нацполиция

Жуткая автомобильная авария произошла на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" утром 11 октября – там перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции, автобус направлялся из Луганской области в Киев. За рулем находился 56-летний водитель. Примерно в 6:40 утра он съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. Вследствие аварии водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером в субботу, 9 октября, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. В результате два человека погибли, еще девять - пострадали.

Авария произошла на 455-м километре трассы вблизи села Холодная Балка. Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус.