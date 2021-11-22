"Повсюду летели тела": авто протаранило толпу на рождественском параде, погибли дети

Красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад. Есть жертвы, их число не уточняется. Госпитализированы десятки людей.
Вечером в воскресенье, 21 ноября, в американском штате Висконсин автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо.
Около 16.39 по местному времени красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад, передает CNN.
В результате аварии пострадали более двух десятков человек, пишет ABC News.
Есть погибшие, их число не уточняется. Среди жертв - дети, сообщил глава полиции штата Дэниел Томпсон, передает Fox News.
С места происшествия в шесть больниц госпитализировали 11 взрослых и 12 детей.
"Множество людей подбросило в воздух. Он (автомобиль, - ред.) ударил множество людей, повсюду летели тела", - рассказал 19-летний местный житель Брайден Ковальски, находившийся на параде со своей семьей.
По словам парня, вместе с матерью он пытался помочь пострадавшим.
"Можно было увидеть фрагменты мозгов. Было немало людей со сломанными конечностями, например, со сломанными ногами, многие кричали. Это было ужасно", - сказал Ковальски.
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Офицер полиции, находившийся на месте происшествия, открыл огонь по автомобилю подозреваемого. Правоохранители задержали вероятного виновника аварии, продолжается расследование.
Как сообщал Главред, во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.
Позже водителя маршрутки задержали. Он был трезв, объяснить свой поступок не может. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.
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