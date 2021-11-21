Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во Львове

Жуткое ДТП произошло утром 20 ноября / Полиция Львовской области

20 ноября во Львове задержали водителя маршрутки, который после наезда на двух женщин в центре города не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потянул за собой одну из пострадавших. Она погибла.

Как выяснилось позже, погибшей оказалась 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца. Другая потерпевшая – тоже монахиня. Известно, что сестры шли на утреннее богослужение, когда на пешеходном переходе их снесла маршрутка №138.

По данным полиции, водитель маршрутки после аварии продолжал двигаться по маршруту. В салоне автобуса находились пассажиры. Их личности полиция устанавливает, чтобы вызвать на допрос. Тело монахини зацепилось одеждой за низ маршрутки и выпало только на другом конце города, на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Водителя маршрутки уже освидетельствовали. Он был трезв, объяснить свой поступок не может. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет, говорится в сюжете ТСН.

В понедельник водителю маршрутки изберут меру пресечения. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Дорожное происшествие случилось 11 ноября на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников — мальчика и девочку. При этом водитель остановился не сразу, а продолжил движение, несмотря на застрявшего под машиной ребенка.

Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Установлено, что в момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.