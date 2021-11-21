УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во Львове

21 ноября 2021, 10:07

Водителя маршрутки уже освидетельствовали. Он был трезв, объяснить свой поступок не может.

Жуткое ДТП произошло утром 20 ноября / Полиция Львовской области

20 ноября во Львове задержали водителя маршрутки, который после наезда на двух женщин в центре города не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потянул за собой одну из пострадавших. Она погибла.

Как выяснилось позже, погибшей оказалась 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца. Другая потерпевшая – тоже монахиня. Известно, что сестры шли на утреннее богослужение, когда на пешеходном переходе их снесла маршрутка №138.

По данным полиции, водитель маршрутки после аварии продолжал двигаться по маршруту. В салоне автобуса находились пассажиры. Их личности полиция устанавливает, чтобы вызвать на допрос. Тело монахини зацепилось одеждой за низ маршрутки и выпало только на другом конце города, на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Водителя маршрутки уже освидетельствовали. Он был трезв, объяснить свой поступок не может. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет, говорится в сюжете ТСН.

В понедельник водителю маршрутки изберут меру пресечения. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Реклама

ДТП с детьми в Харькове

Дорожное происшествие случилось 11 ноября на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников — мальчика и девочку. При этом водитель остановился не сразу, а продолжил движение, несмотря на застрявшего под машиной ребенка.

Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Установлено, что в момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

viber
ДТП новости Львова монахиня
Сейчас вы просматриваете новость «Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во Львове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеГороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарование Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год ТиграГороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикУкраину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптик Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыОбъявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природы В Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожаетВ Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожает
10:07

Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во Львове

09:59

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

09:27

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

09:10

Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендацииВидео

09:04

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

Реклама
08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноябряВидео

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

08:15

Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Видео

07:45

Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польшемнение

07:30

В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19Видео

07:10

Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе рискаВидео

06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновниковмнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

Реклама
02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

01:47

Врачи развенчали миф о популярном БАДе

01:16

Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

00:51

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуВидео

20 ноября, суббота
23:56

Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

23:37

Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикВидео

23:31

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

23:04

Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

22:57

Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

22:29

В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

22:12

Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

21:56

Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенцаВидео

21:45

Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

21:32

Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

21:29

В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

21:01

Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - ШмыгальВидео

20:34

"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ УкраиныВидео

20:06

Шмыгаль похвастался, что США будут поставлять уголь в Украину

19:52

Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импортВидео

19:41

День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

Реклама
19:35

Горькая пилюля для России: как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российскиммнение

19:33

Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

19:18

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

19:03

Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиВидео

18:38

Ситуация на границе с Россией остается напряженной - Шмыгаль

18:27

"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

18:17

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

17:56

Крушили авто польской полиции: нелегалы из Беларуси снова штурмовали границуВидео

17:38

Срывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

17:28

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять