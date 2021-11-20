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Во Львове водитель маршрутки снес на переходе двух женщин и протащил труп одной через полгорода

20 ноября 2021, 13:18

В свою очередь водитель с места аварии скрылся.

Жуткое ДТП во Львове / фейсбук Полиции Львовской области

Во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

Как сообщили в Нацполиции области, водитель маршрутки № 138, 47-летний львовянин, поворачивал с улицы Дорошенко на проспект Свободы. В процессе он сбил двух женщин в возрасте 48 и 67 лет. Пожилую пострадавшую от удара отбросило на дорогу – она выжила, но нуждалась в госпитализации.

В свою очередь водитель с места аварии скрылся. Автобус обнаружили на другом конце города, на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. При этом возле маршрутки находилось тело 48-летней львовянки. В полиции отметили, что во время ДТП женщина зацепилась за кузов авто и ее протащило по улицам.

Подозреваемый мужчина уже задержан. По факту ДТП открыто производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове водитель Toyota Land Cruiser врезался в группу детей. Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил школьников, находившихся на пешеходном переходе. При этом водитель остановился не сразу, а продолжил движение, несмотря на застрявшего под машиной ребенка.

Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

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ДТП маршрутка новости Львова
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