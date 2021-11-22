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В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковке

22 ноября 2021, 15:49

Водитель, как кеглю, сбила другой автомобиль и он по лестнице покатился вниз в парк.

В Одессе женщина стала героиней парковки / Скриншот

В Одессе авто-леди стала героиней парковки. Женщина долго не могла выехать из своего ряда, а когда отъезжала, то протаранила другой автомобиль так, что он покатился в парк.

Инцидент произошел вблизи Аллеи Славы возле Памятника неизвестному матросу. Видео инцидента выложил в Сети один из местных телеграм-каналов. На кадрах видно, как женщина, пытаясь вырулить с парковки, сдавая обратно, врезалась в припаркованный Infinity FX.

Очевидно внедорожник не стоял на ручном тормозе, поскольку он свободно покатился по аллее. При этом Infinity прижимался одним боком к бордюру, из-за чего движение сопровождалось громким скрежетом. Остановилась она только после того, как врезалась в стену.

Прохожие не пострадали, но были шокированы происходящим.

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.

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ДТП парковки новости Одессы
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