На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

Их установили в трех городах и в одной области / УНИАН

Украина устанавливает все больше камер видеофиксации нарушений ПДД. Уже в пятницу, 5 ноября, на автодорогах заработают еще 18 "скрытых камер", которые будут фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Он отметил, что подобные системы приступили к работе на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.

Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:

Город Херсон:

ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;

ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;

ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;

Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.

Город Одесса:

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;

ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;

просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;

просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;

просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;

ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.

Город Хмельницкий:

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Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;

просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область:

на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

Белошицкий также добавил, что в настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 236 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта в Киеве, по бульвару Дружбы Народов, 36.

В Украине заработали новые правила дорожного движения

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

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