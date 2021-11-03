На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

Новые камеры фото и видеофиксации заработают на днях.
Украина устанавливает все больше камер видеофиксации нарушений ПДД. Уже в пятницу, 5 ноября, на автодорогах заработают еще 18 "скрытых камер", которые будут фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Он отметил, что подобные системы приступили к работе на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.
Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:
Город Херсон:
- ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
- ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
- ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;
- Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.
Город Одесса:
- Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
- Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
- ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
- просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
- просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;
- просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;
- ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.
Город Хмельницкий:
- Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;
- ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
- просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.
Запорожская область:
- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
Белошицкий также добавил, что в настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 236 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта в Киеве, по бульвару Дружбы Народов, 36.
В Украине заработали новые правила дорожного движения
Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.
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