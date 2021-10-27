В Украине с 1 ноября изменят ПДД: чего ждать водителям, велосипедистам и пешеходам

В Украине с 1 ноября изменят ПДД / УНИАН

В Украине с 1 ноября вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Автоюрист Богдан Глядык рассказал в эфире "Украинского радио", к чему нужно готовиться автолюбителям, велосипедистам и пешеходам.

Самым существенным для автомобилистов, говорит специалист, можно назвать ограничение скорость движения за пределами населенных пунктов.

К примеру, автолюбителям запретят двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, который отделяет транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой типа 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки же различаются между собой шириной ‒ до 15 сантиметров и 20 сантиметров соответственно.

Для велосипедистов вводится новое определение велосипедной дорожки. Кроме того, впервые в ПДД вносятся термины "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".

Также изменили нумерацию некоторых дорожных знаков. В частности, ввели дорожный знак с обозначением номера дороги на красном фоне с направлением, куда она ведет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов, должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах).Как говорят в полиции напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний