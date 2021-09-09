В Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД: слово за Конституционным Судом

Автофикцацию нарушений ПДД могут признать незаконной / скриншот

В Конституционном Суде рассмотрят конституционность положений касательно автофиксации нарушений правил дорожного движения. Жалобу подали трое граждан Украины.

По их мнению, три положения не отвечают нормам Конституции Украины, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Авторы жалобы заявили, что автофиксация нарушает:

презумпцию невиновности,

индивидуализацию юридической ответственности,

право на профессиональную юридическую помощь.

В Министерстве внутренних дел выступают против обжалования закона.

"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ", — говорится в сообщении.

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Также в министерстве подчеркнули, что работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности.

Читайте такжеПоймай лихача: как в Украине водителям хотят разрешить "стучать" на нарушителей ПДД"Они устанавливаются в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмированы больше участников дорожного движения. Так вот, за время функционирования камер нам удалось достичь на этих участках дорог снижение количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое", — сообщили в пресс-службе.