В Украине прибавится камер видеофиксации нарушений ПДД: где они заработают уже завтра

Количество камер прибавится / auto.ria.com

Украина устанавливает все больше камер видеофиксации нарушений ПДД. Уже в пятницу, 3 сентября, на дорогах еще трех областей и четырех городов заработают "скрытые камеры", которые будут контролировать соблюдение водителями требований ПДД в автоматическом режиме.

Как сообщает Нацполиция, камеры заработают в Винницкой, Львовской, Черниговской областях. Также они появятся в Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте.

Где заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД:

Винницкая область (будет установлено 5 приборов контроля "КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Житомира (ограничение скорости 50 км/ч)

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Уманя (ограничение скорости 50 км/ч)

Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)

Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч)

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)

Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

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Напомним, в Украине в автоматическом режиме фиксируют правонарушения 97 камер в Житомире, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Харькове, Черкассах, Чернигове. А также в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.