Еще в четырех областях установят камеры фиксации ПДД: кто получит "письма счастья"

Камеры фиксации ПДД начнут работать уже завтра / auto.ria.com

В понедельник, 26 июля, камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения заработают еще в четырех регионах Украины. Скрытые "полицейские" установят в Харькове, Кропивницкому, Кировоградской и Житомирской областях.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00.

В Кировоградской области камеры будут установлены:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области камеры будут установлены:

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

на 158 км + 305 (с.Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницком заработают на:

улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове видеофиксация будет установлена:

на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

Напомним, в конце прошлого года замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о первых 45 днях работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам министра за время работы камер скорость движения автомобилей в местах их установки уменьшилась в пять раз.