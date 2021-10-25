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Кабмин обновил ПДД для велосипедистов: что изменилось

25 октября 2021, 19:37

Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД.

люди,велосипед
Кабмин внес изменения в ПДД / Reuters

Кабмин внес изменения в правила дорожного движения в Украине - в частости в раздел, который касается требований к велосипедистам, говорится в постановлении.

Правительство ввело в правила дорожного движения новые понятия, такие как:

  • велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14 и горизонтальной разметкой 1.36;
  • велосипедная полоса - полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой;
  • велосипедный переезд - место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне их, обозначенное дорожной разметкой 1.15.

Также изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.

Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД. А в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

Ранее Главред писал о том, что с 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах).

В ведомстве напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний свет фар. Такие ограничения на дорогах для водителей авто будут действовать до мая − с октября по апрель

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Кабмин ПДД правила дорожного движения велосипеды новости Украины
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