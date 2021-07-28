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В Киеве водитель мусоровоза оригинально проучил "героя парковки": в Сети показали фото

28 июля 2021, 09:41

Автомобиль умышленно окружили мусорными баками. Теперь, чтобы уехать, водителю придется собственноручно их убирать от своего авто.

В Киеве наказали нарушителя ПДД / Киев Оперативный

В Киеве отличился очередной любитель нарушать правила парковки. Водитель припарковался в полуметрах от мусорных баков и перекрыл подходы к ним для местных жителей и сотрудников коммунальной службы.

Способы борьбы с такими нарушителями существуют самые разнообразные. На этот раз нарушителя оригинально наказали столичные коммунальщики. Курьезное фото было опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный" сегодня утром.

"Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора", – подписал снимок автор публикации. На снимке видно, что припаркованное авто, вероятно, умышленно окружили мусорными баками с нескольких сторон. Теперь, чтобы уехать, водителю придется собственноручно их убирать от своего авто.

Отметим, что в соответствии с пунктом 15.10 Правил дорожного движения, запрещается стоянка автомобилей ближе 5 метров от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов.

Наказание для "героя парковки" от водителя мусоровоза / Телеграмм Киев Оперативный

Как сообщал Главред, накануне в Киеве произошло курьезно ДТП. На Севастопольской площади пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan.

В тот же день пьяная судья за рулем устроила ДТП. она протаранила электроопору и врезалась в дерево. Отмечается, что дело уже пытаются "замять".

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