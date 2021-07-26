В киевских дворах будут брать деньги за парковку

Парковки во дворах в Киеве станут платными / Фото КГГА

В Киеве будут брать плату за дневную парковку - с 8:00 до 22:00 - на улицах и во дворах, даже если человек живет в этом доме. В месяц автомобилистам придется выложить более 1500 гривен.

Платить придется в соответствии с тарифом, который установлен КГГА и начал действовать с 1 июля этого года. В частности, парковка в центре города обойдется в 35 грн за час, вблизи центра, а также возле рынков, метро и других общественных мест - 25 грн/час, в спальных районах - 5 грн, пишут Вести.

Киевтранспарксервис опубликовал на своем сайте карту города, на которой выделены места, где бесплатно машину уже не поставишь.

Где будет платная парковка

Деснянский район: улицы Бальзака (вдоль линии скоростного трамвая), Электротехническая, Закревского, Милославская, Радунская, ул. Кубанской Украины, Милютенко, пр-т Лесной, ул. Шолом Алейхема, Киото, пересечение пр-та Ватутина и ул. Теодора Драйзера.

Днепровский район: ул. Миропольская, бул. Перова, улицы Радужная, Сулеймана Стальского, Вершигоры, Радужная, Братиславская, бул. Верховной Рады, ул. Строителей, Березняковская, пр-т Броварской (возле рынка "Лесной"), бул. Шамо (целиком и с двух сторон), улицы Энтузиастов, Алма-Атинская.

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Дарницкий район: улицы Урловская, Анны Ахматовой, Елены Пчелки, Коллекторная, пр-т Бажана, улицы Ревуцкого, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.

Подольский район: почти весь старый Подол, ул. Василия Порика.

Шевченковский район: почти весь центр, улицы Зоологическая, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявская, Винниченко, Владимирская, Стретенская, Львовская, Рейтарская, Ярославов Вал, Вознесенский спуск, улицы Лысенко, Богдана Хмельницкого, Франко, Пушкинская, Терещенковская, Крещатик, 15, все улицы, отходящие от Майдана.

Печерский район: улицы Михаила Заднепровского, Дарвина, Бассейная, пр-т Леси Украинки, ул. Мечникова, улицы, отходящие от Майдана в сторону Печерска.

Оболонский район: пр-т Оболонский, улицы Героев Днепра, Дубровицкая, Приречная, Автозаводская.

Святошинский район: Кольцевая дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, ул. Семьи Сосниных.

Соломенский район: пр-т Воздухофлотский, ул. Пулюя.

Голосеевский район: ул. Академика Заболотного, Столичное шоссе, пр-т Глушкова, улицы Дмитрия Луценко, Маршала Конева, пр-т Академика Глушкова.

Советник замглавы КГГА Виталий Селик рассказал, что сейчас городские службы размечают и нумеруют места под парковку. А также начали устанавливать информационные таблички, на которых будет указан тариф и QR-код для перехода к оплате.

Как заплатить за парковку

"Оплата парковки происходит через приложение "Киев цифровой". Его нужно загрузить на смартфон, привязав банковскую карту, Apple Pay или Google Pay. Потом загрузить парковочную карту, ввести номер своего автомобиля. Парковочная площадка подтягивается автоматически, благодаря системе GPS. Когда уезжаете, нужно нажать в приложении кнопку "Завершить парковку". И с вас снимают деньги. Паркоматов на дневных стоянках пока не будет", — рассказал Селик.

Также можно рассчитаться через Приват 24, Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличкой оплатить парковку можно исключительно в терминале Easy Pay.

За неуплату — штраф в двадцатикратном размере стоимости часа парковки. То есть в спальном районе это 100 грн, а в центре — 700 грн.

Селик также объяснил, что земля в городе — муниципальная, а значит власти имеют право устанавливать там шлагбаумы и брать оплату. Исключение - если придомовая территория оформлена на ОСМД или ЖСК, есть акт на право собственности. В этом случае этот дом вправе самостоятельно решать, кому давать первоочередное право ставить на ней свой автомобиль.

Киевляне, у которых есть машина, относятся к идее властей очень отрицательно. Некоторые считают, что, чтобы не платить, люди просто будут перегонять машины в другие места, а вечером, когда бесплатно, ставить обратно.

"Я работаю дома, а значит, и машина стоит возле дома. В сутки будет получаться 70 грн. А если умножить на 22 рабочих дня (в выходные парковка бесплатная, — ред.), то получается больше 1500 грн. Это дорого", — говорит житель города Александр.

Как сообщал Главред, с 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примыкающим к нему районах.