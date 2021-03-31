Повышение цен и жесткий контроль: Кабмин поменял правила парковки

Кабмин поменял правила парковки / УНИАН

Кабмин в среду, 31 марта, утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. Об этом сообщается на официальном портале правительства. Как говорят эксперты, по всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.

В новых правилах парковки чиновники предусмотрели такие изменения:

Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке программного обеспечения, которое позволит в режиме реального времени отслеживать ‒ заплатил ли водитель за парковку.

Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места.

На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электрокаров.

Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.

Паркоматы стают необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, которое позволяет фиксировать факт оплаты.

При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер автомобиля ‒ чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

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Напомним, ранее сообщалось:

Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято 17 февраля.

Документом предусматривается упрощение процедуры: