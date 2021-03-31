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Повышение цен и жесткий контроль: Кабмин поменял правила парковки

31 марта 2021, 16:17
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Правительство утвердило целый пакет изменений правил парковки автомобилей в Украине. Как говорят эксперты, весьма вероятно подорожание этой услуги.

Парковка
Кабмин поменял правила парковки / УНИАН

Кабмин в среду, 31 марта, утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. Об этом сообщается на официальном портале правительства. Как говорят эксперты, по всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.

В новых правилах парковки чиновники предусмотрели такие изменения:

  • Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке программного обеспечения, которое позволит в режиме реального времени отслеживать ‒ заплатил ли водитель за парковку.
  • Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места.
  • На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электрокаров.
  • Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.
  • Паркоматы стают необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, которое позволяет фиксировать факт оплаты.
  • При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер автомобиля ‒ чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

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Напомним, ранее сообщалось:

Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято 17 февраля.

Документом предусматривается упрощение процедуры:

  • выбора авто и регистрации в салоне;
  • подтверждения проведения операции администратором сервисного центра МВД;
  • получения в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.
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