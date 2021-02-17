Кабмин существенно упростил процедуру регистрации новых авто

Кабмин изменил правила регистрации автомобилей / autoconsulting.com.ua

Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято в среду, 17 февраля, во время заседания правительства, пишет сайт ведомства.

"Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы при осуществлении процедуры регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, осуществляющего продажу", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

Так, процедура покупки и оформления документов на машину будет занимать один день вместо 2-5, как было ранее.

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Кроме этого, отмечается, что раньше процедура включала:

выбор и оплату авто в салоне;

оформление документов примерно 1 день;

выдачу автосалоном транзитных номеров;

регистрацию в сервисном центре МВД;

оплату услуг;

проведение администратором регистрации авто, а также получение свидетельства о регистрации.

Данным постановлением предусматривается упрощение процедуры:

выбор авто и регистрация в салоне;

подтверждение проведения операции администратором сервисного центра МВД;

получение в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.

Данное постановление касается регистрации, перерегистрации, а также снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и других, приравненных к ним транспортным средств, и мопедов.