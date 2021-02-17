Кабмин существенно упростил процедуру регистрации новых авто

Теперь процедура покупки и оформления документов на машину будет занимать один день вместо 2-5, как было ранее.
Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято в среду, 17 февраля, во время заседания правительства, пишет сайт ведомства.
"Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы при осуществлении процедуры регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, осуществляющего продажу", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.
Так, процедура покупки и оформления документов на машину будет занимать один день вместо 2-5, как было ранее.
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Кроме этого, отмечается, что раньше процедура включала:
- выбор и оплату авто в салоне;
- оформление документов примерно 1 день;
- выдачу автосалоном транзитных номеров;
- регистрацию в сервисном центре МВД;
- оплату услуг;
- проведение администратором регистрации авто, а также получение свидетельства о регистрации.
Данным постановлением предусматривается упрощение процедуры:
- выбор авто и регистрация в салоне;
- подтверждение проведения операции администратором сервисного центра МВД;
- получение в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.
Данное постановление касается регистрации, перерегистрации, а также снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и других, приравненных к ним транспортным средств, и мопедов.
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