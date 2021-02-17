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Кабмин существенно упростил процедуру регистрации новых авто

17 февраля 2021, 20:09
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Теперь процедура покупки и оформления документов на машину будет занимать один день вместо 2-5, как было ранее.

иномарка, автомобиль
Кабмин изменил правила регистрации автомобилей / autoconsulting.com.ua

Кабмин одобрил госрегистрацию новых транспортных средств в автосалонах - такое постановление было принято в среду, 17 февраля, во время заседания правительства, пишет сайт ведомства.

"Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств непосредственно в торговом помещении субъектов хозяйствования. То есть юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои временные и денежные ресурсы при осуществлении процедуры регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, осуществляющего продажу", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

Так, процедура покупки и оформления документов на машину будет занимать один день вместо 2-5, как было ранее.

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Кроме этого, отмечается, что раньше процедура включала:

  • выбор и оплату авто в салоне;
  • оформление документов примерно 1 день;
  • выдачу автосалоном транзитных номеров;
  • регистрацию в сервисном центре МВД;
  • оплату услуг;
  • проведение администратором регистрации авто, а также получение свидетельства о регистрации.

Данным постановлением предусматривается упрощение процедуры:

  • выбор авто и регистрация в салоне;
  • подтверждение проведения операции администратором сервисного центра МВД;
  • получение в салоне свидетельства и выбранных номерных знаков.

Данное постановление касается регистрации, перерегистрации, а также снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и других, приравненных к ним транспортным средств, и мопедов.

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  • Согласно п.33 постановления Кабмина N1388, изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Ее нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.
Кабмин Арсен Аваков новости Украины
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