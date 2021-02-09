Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф

Владельцев авто будут штрафовать / 1zoom.ru

Украинских владельцев авто будут штрафовать в том случае, если они перекрасили свою машину, но не внесли эти данные в свидетельство о регистрации.

Согласно п.33 постановления Кабмина N1388, изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Ее нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.

Работники центра должны провести осмотр транспортного средства. После этого они предоставят заключение, указав фактический цвет машины.

Отметим, что в графе "цвет" могут написать только 11 основных цветов (без оттенков):

серый,

черный,

белый,

красный,

фиолетовый,

желтый,

оранжевый,

коричневый,

зеленый,

бежевый

синий.

В случае изменения цвета в оттенок основного перерегистрация не нужна. У двухцветных (или больше цветов) авто указывают основным цвет нижней части. Для грузовых авто - это цвет кабины.

При нарушении такого правила можно получить штраф в размере 170 гривен. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривает штраф в размере 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплатным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП).