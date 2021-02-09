УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф

9 февраля 2021, 22:57
Прослушать новость
Остановить

Изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Это нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.

автомобиль_машина_осень
Владельцев авто будут штрафовать / 1zoom.ru

Украинских владельцев авто будут штрафовать в том случае, если они перекрасили свою машину, но не внесли эти данные в свидетельство о регистрации.

Согласно п.33 постановления Кабмина N1388, изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Ее нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.

Работники центра должны провести осмотр транспортного средства. После этого они предоставят заключение, указав фактический цвет машины.

Отметим, что в графе "цвет" могут написать только 11 основных цветов (без оттенков):

  • серый,
  • черный,
  • белый,
  • красный,
  • фиолетовый,
  • желтый,
  • оранжевый,
  • коричневый,
  • зеленый,
  • бежевый
  • синий.

В случае изменения цвета в оттенок основного перерегистрация не нужна. У двухцветных (или больше цветов) авто указывают основным цвет нижней части. Для грузовых авто - это цвет кабины.

При нарушении такого правила можно получить штраф в размере 170 гривен. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривает штраф в размере 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплатным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП).

  • С приходом морозов для автомобилистов актуальным становится вопрос, как разморозить машину от льда. Эксперты раскрыли несколько секретов, которые помогут разрешить эту проблему. Чтобы справиться с задачей, понадобится дефростер и скребок.
МВД водительские права новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
Реклама
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
Реклама
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
19:22
Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование
19:05
В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд Видео
19:03
"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику Видео
19:02
Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы
18:51
В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик
18:45
Стала известна дата проведения и формат главного игрового события года E3 2021 Видео
18:28
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
18:26
В НСЖУ резко отреагировали на закрытие трех телеканалов Видео
18:19
Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой Видео
18:17
"Ааа, они размножаются": Сеть развеселила встреча Шмыгаля с "близнецом" в Брюсселе Видео
17:49
Epic Games анонсировала показ новых игр и распродажу в EGS – на ней будет Cyberpunk 2077
17:39
"Сковало спину и ноги": Чапкис попал в реанимацию с осложнением пневмании
17:36
Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки Видео
17:24
Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию Видео
17:12
Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием Видео
16:51
"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль Видео
16:50
Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Фото Видео
Реклама
16:47
В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено Видео
16:30
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
16:24
Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D Видео
16:20
Когда в Украине вернут адаптивный карантин: Ляшко назвал сроки
16:20
Как правильно варить рис - простой рецепт Видео
16:18
Притула официально покинул руководство партии Голос
16:06
Путешествие и фото топлес: Соня Плакидюк со вкусом отметила день рождения
15:56
В Одессе ряд улиц превратились в полноводные реки Видео
15:48
Поставку китайской вакцины от коронавируса в Украину просят перенести - Reuters Видео
15:45
Google научит любой смартфон измерять пульс и частоту дыхания
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять