Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф

Изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Это нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.
Украинских владельцев авто будут штрафовать в том случае, если они перекрасили свою машину, но не внесли эти данные в свидетельство о регистрации.
Согласно п.33 постановления Кабмина N1388, изменение цвета машины требует ее обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД. Ее нужно сделать в течение 10 суток после перекрашивания.
Работники центра должны провести осмотр транспортного средства. После этого они предоставят заключение, указав фактический цвет машины.
Отметим, что в графе "цвет" могут написать только 11 основных цветов (без оттенков):
- серый,
- черный,
- белый,
- красный,
- фиолетовый,
- желтый,
- оранжевый,
- коричневый,
- зеленый,
- бежевый
- синий.
В случае изменения цвета в оттенок основного перерегистрация не нужна. У двухцветных (или больше цветов) авто указывают основным цвет нижней части. Для грузовых авто - это цвет кабины.
При нарушении такого правила можно получить штраф в размере 170 гривен. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривает штраф в размере 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплатным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП).
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