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Цены на парковку в столице взлетели в три раза

1 июля 2021, 20:35
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Доход от парковки будет идти в специальный фонд городского бюджета для финансирования развития общественного транспорта и повышения безопасности пешеходов.

перехватывающий паркинг, парковка, Иподром
Парковка подорожала с 1 июля / УНИАН

С 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примікающим к нему районах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В I зоне - центре столицы, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн (до этого действовал тариф 10 грн), а во в II зоне - на прилегающих к центру улицах – 25 грн/час (ранее было 7 грн). В спальных районах города стоимость остается прежней - 5 грн/час" - говоритя в сообщении.

За неуплату услуг парковки водителей постигнут штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Оплатить парковку можно безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay, а также через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличный расчет за парковку возможен в терминале Easy Pay.

Вместе с этим, что в выходные, праздничные дни и в будни с 22:00 до 8:00 парковка будет бесплатной.

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Заместитель главы КГГА Константин Усов отметил, что первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы не будут штрафовать водителей за неуплату согласно новых тарифов.

"Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты. Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не уплатил за парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели - с 1 по 16 июля", - подчеркнул он.

Также Усов сообщил, что все площадки будут иметь информационные таблички и указанным действующим тариом и QR-кодом для удобной оплаты.

Известно, что доход от парковки будет идти в специальный фонд городского бюджета для финансирования развития общественного транспорта, усовершенствования схем дорожного движения и повышения безопасности пешеходов.

Напомним, такси-сервис Uber вскоре взвинтит тарифы на услуги. Сервис уже сообщил своим водителям о повышении тарифов, и разослал им письма, в которых отмечается, что они смогут зарабатывать больше.

По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрея Антонюка, за последние полтора года поездка на такси в среднем выросла на 10–20%.

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