Эпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan

Автопроисшествие существенно осложнило движение другим участникам.
В столице на Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.
Впрочем, добровольцы с таким энтузиазмом толкали троллейбус, что вызвали ДТП. Интересно, что патрульные составили админпротокол на водителя общественного транспорта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале и обнародовало видео.
Автопроисшествие существенно осложнило движение другим участникам. Пока неизвестно какие повреждения получил автомобиль Nissan и троллейбус. К счастью, из людей никто не пострадал.
Другие ДПТ в столице
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Автор: Денис Пономаренко