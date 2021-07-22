В Киеве пьяная судья за рулем устроила ДТП, от самосуда спасла полиция

Светлана Колегаева на месте ДТП / Скриншот

В среду, 21 июля, в Оболонском районе Киева пьяная судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева за рулем кроссовера Audi устроила в ДТП на улице Приречной.

Как пишет ресурс Киев Оперативный, виновница ДТП была с признаками алкогольного опьянения.

Отметим, что водитель не справилась с управлением, слетела с дороги и едва не зацепила автомобилем людей.

"Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и чуть не приземлилась в воду. От приводнения ее спас столб, о который она успешно расхерачила свою Ауди", - сообщают в Сети.

Также отмечается, что дело уже пытаются "замять".

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На месте собралась большое количество местных жителей: люди хотели устроить самосуд, возникали потасовки, на месте было четыре патруля полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Погибла 32-летняя Елена Денисенко - дизайнер и спортсменка из Киева.

Женщина ехала на мотоцикле на мотоконкурс. На встречную полосу вылетел Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 25-летний бывший сотрудник полиции. По данным Национальной полиции, мужчина был пьян, в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но люди не дали ему этого сделать и задержали до приезда правоохранителей.