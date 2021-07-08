Пьяный бывший коп вылетел на встречку: в Яремче в ДТП погибла дизайнер из Киева

В Яремче произошло пьяное смертельное ДТП / Фото if.npu.gov.ua

Во вторник, 6 июля в городке Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Погибла 32-летняя Елена Денисенко - дизайнер и спортсменка из Киева.

Женщина ехала на мотоцикле на мотоконкурс. На встречную полосу вылетел Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 25-летний бывший сотрудник полиции. По данным Национальной полиции, мужчина был пьян, в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но люди не дали ему этого сделать и задержали до приезда правоохранителей.

Что известно о виновнике ДТП

За рулем Volkswagen Touareg был 25-летний Сергей Антонюк. Согласно декларации гражданина с аналогичными данными, он – выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился.

У Антонюка уже было четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории. В частности, на него открыто дело по статьям, связанным с организацией преступной группировки и торговлей людьми, передает Obozrevatel.

Группировка вербовала людей, переправляла их в Москву, где изготавливались наркотические вещества. Сейчас суд рассматривает это дело.

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Сергей Антонюк является сыном Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области.

Елена Денисенко, которая погибла в этой жуткой аварии, окончила гимназию института им. Драгоманова. По словам друзей, была очень веселым, открытым и светлым человеком. Всегда вела здоровый образ жизни.

Елена ездила на мотоцикле, также водила машину. Занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании.

У погибшей остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов.

Как сообщал Главред, около полуночи 1 июля под Львовом в селе Рясна-Руская произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик.

По данным следствия, 35-летний отец и его 23-летний друг выпивали. За руль они посадили ребенка, который вез их домой.

По словам свидетелей, автомобиль в ночь трагедии ехал со скоростью более 100 километров. Ребенок не справился с управлением.

В то же время мужчины после аварии даже не вызвали полицию и медиков. Это сделал случайный свидетель аварии.